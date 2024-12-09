И все-таки распался: Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма развелись после четырех лет брака

Фото: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

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После четырех лет брака экс-супруги не стали устраивать скандал и расстались мирно.

Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщается в карточке дела на сайте мировых судей Москвы.

Заседание по делу состоялось в понедельник, 9 декабря.

Супруги прожили вместе четыре года. Латвийский спортсмен в промежутке с 2015 по 2021 год выступал за российские команды «Зенит» и «Химки».

Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении. Почвой для таких предположений стала поездка Седоковой к Тимме на лигу MEDIA BASKET. Многие заметили теплые взаимоотношения между Анной и Янисом. Баскетболист нежно обнимал певицу и даже носил ее сына на руках.

Совместных детей у экс-супругов нет. Певица воспитывает двух дочерей — Алину и Монику, а также сына Гектора. У спортсмена только один наследник — Кристиан.

Что стало причиной расставания, неизвестно. Однако артистка признается, что разочаровалась в мужчинах и, вероятно, больше им никогда не поверит.

Ранее 5-tv.ru о том, почему распался третий брак Седоковой.