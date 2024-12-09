Продолжайте верить в чудо: как помочь детям пережить правду про Деда Мороза

Психолог Дугенцова: это нормально — верить в Деда Мороза до семи лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чаще всего истину ребенок узнает в школе. И родителям стоит быть рядом и поддержать свое чадо.

В дошкольном возрасте верить в Деда Мороза — это нормально. Об этом изданию Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам эксперта, до семи лет вера в волшебного старца является естественной. А вот в школе ребенок становится более любознательным, задает больше вопросов и довольно быстро, возможно, от сверстников узнает правду. Это чаще всего происходит без участия взрослых.

Когда же ребенок, услышав «страшную новость», пойдет с этим к родителям, важно не отмахиваться от него и честно обсудить открывшиеся обстоятельства. Необходимо поддержать чадо и разделить переживания вместе с ним.

«Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберемся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни», — рекомендует Дугенцова возможное начало разговора с ребенком.

При этом крайне важно не лишить его веры в чудо. Нужно объяснить, что самые заветные желания в жизни могут исполняться. Просто происходит это немного не так, как малыш себе представлял, без помощи Деда Мороза или каких-то других волшебников.

Также психолог советует оказывать ребенку поддержку в не только подобных ситуациях. Важно постоянно находиться с ним в доверительных отношениях.

Ранее 5-tv.ru о том, кто приносит подарки детям в разных странах на Новый год.