Песков заявил, что произошедшее в Сирии удивило весь мир

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas; 5-tv.ru

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Накануне президент страны Башар Асад покинул свой пост.

Произошедшее в Сирии удивило и Россию, и весь мир. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение <…> Сейчас мы видим, такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что обсуждать возможность присутствия российских военных на территории Сирии пока рано, но вопрос в любом случае «с теми, кто будет у власти в Сирии».

Известно, что вооруженная оппозиция захватила несколько крупных городов Сирии и вошла в столицу — Дамаск. Президент Башар Асад оставил кресло и покинул страну после внутрисирийских переговоров, дав указание мирно передать власть. Сообщалось, что он с семьей может находиться в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что израильские войска вторглись на территорию Сирии.