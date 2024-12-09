Покроет город коркой: что ждет москвичей после обильных снегопадов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В ближайшее время в российской столице температура воздуха будет выше нормы на несколько градусов.

В Москве на смену снегопаду в ближайшее время придет ледяной дождь. Об этом в беседе с Life.ru рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По мнению эксперта, выпавший в столице в последние несколько дней снег вряд ли растает до конца зимы, а грядущие ледяные дожди покроют улицы Москвы еще скользкой коркой.

Температура на этой неделе будет на 2-3 градуса выше нормы и будет колебаться возле нулевой отметки. Однако в ночное время термометр будет опускаться и до минус шести.

«В конце недели прогнозируется небольшое похолодание, потому что воздушная масса будет поступать уже не с юга и востока, а с запада, а затем с северо-запада. Температура понизится до двузначных значений ночью — минус 9-13 градусов, в ночь на субботу», — рассказал Вильфанд.

Из-за подобных температурных явлений формирующиеся на высоте трех километров снежинки падают сквозь слои теплого воздуха, где успевают подтаять, после чего они вновь замерзают на подлете к земле. Таким образом ветви деревьев, провода и дороги покрываются не снегом, а водой, которая замерзает на морозе и превращается в лед. Из-за ледяного дождя может начаться гололедица.

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