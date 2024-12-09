«Уникальные уравнения»: Ковальчук рассказал про заслуги Велихова в науке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Москве проходит церемония прощания с выдающимся ученым.

Вся жизнь и научная деятельность академика, ученого в области термоядерного синтеза Евгения Велихова была связана с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Об этом 9 декабря заявил президент центра Михаил Ковальчук.

«Интернет, которым пользуются все, расцвет информационных технологий связаны напрямую с именем Велихова. Термоядерный синтез, который развивался, но стал массовой, масштабной мировой деятельностью только благодаря усилиям Евгения Павловича… Он пришел сюда в 1957 году дипломником, сначала это были уникальные уравнения Веденова, Велихова и Сагдеева, которые описывали поведение плазмы турбулентности. А дальше — ITER, как крупнейший, на десятки миллиардов долларов, проект на юге Франции — его инициатива. И таких примеров я могу приводить очень много», — рассказал Ковальчук на церемонии прощания с Велиховым.

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил скромность поколения Велихова.

«Они говорили, что стоят на плечах гигантов… Но они сами были гигантами. И благодаря им в сложный период для нашей страны сохранилась наука. Сегодня мы видим, что она пошла на новый подъем. Это заслуга Евгения Павловича», — отметил Фурсенко.

Церемония прощания с Велиховым началась ранее в этот день в столичном Доме ученых имени Александрова НИЦ «Курчатовский институт». Местом упокоения выдающегося ученого станет Новодевичье кладбище.

Евгений Велихов ушел из жизни 5 декабря в возрасте 89 лет в Москве. Освоение Арктики, создание прорывных методов изучения земной коры, развитие атомной энергетики и термоядерного синтеза, информационных технологий, лазеров, и даже начало работ с искусственным интеллектом — все это он.

В 1961 году Велихов стал младшим научным сотрудником Института атомной энергии имени Курчатова, через год возглавил сектор 62 ИАЭ в Троицке, а в 1989-м — родной институт, а также Ядерное общество СССР. В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС он руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором, чтобы снять риск попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. Авторству академика принадлежат более 200 монографий и статей, в его честь назван астероид 3601, движущийся по орбите между Марсом и Юпитером.

В 1964 году Велихов получил ученую степень доктора физико-математических наук за теоретические работы в области физики низкотемпературной плазмы. В 1983–1988 годах был председателем Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной войны.

Велихов — лауреат множества премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2012 году ученый стал доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» прошел брифинг, посвященный памяти бывшего главы учреждения, советского и российского физика-теоретика Евгения Велихова.