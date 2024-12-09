Консул Сирии в РФ: Российским военным базам ничего не угрожает

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

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Несмотря на то, что сейчас это другое государство, связь между нашими странами будет сохранена.

Для российских военных баз в Сирии в опасности нет. Об этом сообщил изданию «Известия» консул страны в России Загер Аль-Ахмар.

«Ни опасности, никакой проблемы для баз в Сирии сейчас нет. В будущем это будет решение двух сторон», — пояснил дипломат.

Кроме того, Аль-Ахмар подчеркнул, что несмотря на то, что Сирия в настоящий момент — это другое государство, но связь наши страны будут поддерживать.

По договору с Сирией у России есть право использовать две военные базы до 2066 года. Мнение консула совпадает с позицией председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Он утверждает, что безопасность базам гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, обсуждать положение российских военнослужащих пока преждевременно.

Ранее 5-tv.ru о том, что посольство РФ в Дамаске работает в штатном режиме. Вчера Башар Асад сложил свои президентские полномочия. Были проведенные переговоры с участниками конфликта. После их завершения Асад дал указания правительству, чтобы оно передало власть оппозиции мирным путем. Сейчас бывший глава Сирии вместе с семьей находится в Москве, где им предоставили убежище. Информации о пострадавших россиянах не поступала.