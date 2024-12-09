Ваши зубы скажут «спасибо»: простые советы по правильному уходу за полостью рта

Стоматолог Эмиров: зубы нужно чистить выметающими движениями не менее двух минут

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Стоматолог раскрыл несколько простых секретов эффективной чистки зубов. Как рассказал врач Магомед Эмиров изданию URA.RU, чтобы сохранить здоровье и крепость зубов, необходимо правильных образом ухаживать за ними.

В первую очередь, необходимо внимательно подойти к выбору зубной щетки. Они бывают трех видов: мягкие, средние и жесткие. Стоматолог рекомендует выбирать именно мягкую щетку, так как она в 80% случаев покрывает все потребности наших зубов. Более того, щетина щетки должна состоять из искусственных волокон одной высоты, чтобы лучше и равномернее проникать в самые труднодоступные места рта.

Чистить зубы следует выметающими движениями от десен к зубам, а уделять этому процессу необходимо не менее двух минут. Зубную пасту же не следует наносить на щетку слишком толстым слоем — хватит небольшой капли размером с горошину.

Также эксперт посоветовал не пренебрегать дополнительными средствами гигиены, такими как зубная нить, скребок для языка и ирригатор. Они помогают тщательнее очистить ротовую полость от вредоносных бактерий и предотвратить возникновение зубного камня и кариеса.

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