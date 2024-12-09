Идеальна по всем параметрам: главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ксения Солдатова; 5-tv.ru

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Эталонное дерево обнаружили у деревни Знаменка в Можайском округе. Скоро его установят на территории Кремля.

Главную новогоднюю елку России спилили в Подмосковье. Этому предшествовали долгие поиски.

Специальная комиссия оценивала дерево по таким параметрам как форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. В итоге эталонную лесную красавицу обнаружили у деревни Знаменка в Можайском округе. Ели 90 лет, ее высота 25 метров, а размах веток — восемь. Позже ее установят на территории Кремля.

«Еще в июне во время патрулирования совместно с участковым лесничим, со школьными лесничествами наткнулись на эту ель, осматривали со всех сторон. На состояние, параметры, возраст, высоту — все домерили, и в конечном итоге мы предложили как один из кандидатов на главную ель РФ», — директор Бородинского филиала «Мособллес» Махач Ширинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте в Москве новогодних экскурсий для москвичей старшего поколения.