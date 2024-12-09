«Толкал цивилизацию вперед»: в Москве прощаются с академиком Евгением Велиховым

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ученый, 60 лет проработавший в Курчатовском институте, навсегда вписал свое имя в историю мировой науки.

В Москве прощаются с академиком Евгением Велиховым — физиком, чьи заслуги в науке сложно переоценить. Его имя во всем мире связано с термоядерным синтезом. Он искал новый источник энергии и мечтал создать на Земле аналог Солнца. Велихов в числе первых был после аварии на Чернобыльской АЭС, принимал участие в ликвидации последствий.

Но это далеко не полный список направлений, в которых прославился выдающийся ученый. Среди его интересов — лазеры, изучение земной коры, освоение Арктики. Благодаря его работе в Курчатовском институте, которому он отдал более 60 лет жизни, запустили интернет и первый суперкомпьютер.

Велихов воспитал несколько поколений талантливых ученых. И как говорят коллеги, интерес к науке не терял до последних дней.

«Он сохранил Курчатовский институт на перепутье. Он создал Движение молодых, вот эту вещь всю. Вся микроэлектронная программа — опять он! Геологические вещи, МГД-генераторы, самая глубокая скважина и так далее. То есть массу вещей! А в последние годы — это ядерная медицина, это новая атомная энергетика, новый топливный цикл. Таких людей ничтожно мало на Земле, они появляются как светочи, несут это свет, они толкают цивилизацию вперед», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

За свои достижения ученый был удостоен многочисленных государственных и международных наград. Одним из самых ярких знаков признания стал орден «За заслуги перед Отечеством». Президент присвоил ему звание «Герой Труда».

Евгения Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище. Ему было 89 лет.