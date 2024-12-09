Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashley Chan; 5-tv.ru

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На данном направлении СВО работают подразделения группировки войск «Днепр».

В Запорожской области российские войска уничтожили командный пункт ВСУ и сорвали ротацию боевиков. Обнаружили вражеские позиции наши разведчики в ходе рейда.

Как только к укреплениям подошла новая группа националистов, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли серию выверенных ударов. Сброшенные с коптера боеприпасы залетали точно в блиндажи. Вывести из строя также удалось технику киевских формирований.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские военные вытесняют ВСУ из курского приграничья.