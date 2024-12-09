Два военных вертолета столкнулись в Турции
Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Катастрофа произошла во время учений.
Два военных вертолета столкнулись в Турции, погибли пять человек. Катастрофа произошла во время учений на юго-западе страны.
На месте ЧП сейчас работают пожарные, спасатели и медики. Сообщается, что еще один военный тяжело ранен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Казахстане. На борту потерпевшего крушение самолета находились три человека.
Один погиб до приезда скорой, двое получили экстренную помощь на месте и были госпитализированы. Как пишут казахстанские СМИ, состояние пострадавших стабильно тяжелое.