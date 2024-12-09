Задел грузовик: пассажирский автобус попал в ДТП в Новосибирской области

В ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области пострадали 11 человек

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В салоне в момент аварии находились 43 человека.

В аварии в Новосибирской области пострадали 11 человек. Предварительно, грузовик, который решил развернуться на трассе, задел автобус с пассажирами. Тот после удара съехал в кювет и перевернулся.

В салоне в момент ДТП находились 43 человека, девять из них, в том числе ребенок, попали в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 20 человек пострадали в Перми в результате ДТП с участием двух трамваев. Среди получивших травмы — два ребенка. Погибших нет.