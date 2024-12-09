Не рассчитал силы: в Таиланде россиянина спасли после заплыва на 7 километров

Фото, видео: www.globallookpress.com/Teera Noisakran; 5-tv.ru

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Турист пытался добраться до Кораллового острова вблизи Паттайи.

Россиянина спасли в море у берегов Таиланда после заплыва на семь километров. Мужчина пытался достичь Кораллового острова вблизи Паттайи. Однако свои силы не рассчитал, и, если бы не катер, который совершенно случайно возник на его пути, все могло закончиться печально.

Когда пловца обнаружил капитан, он лежал в воде на спине и держался из последних сил. Ему бросили спасательный круг, после чего подняли на борт.

Ранее рассказывал трагическую историю купившей дайвинг-тур пары, которые исчезли в Коралловом море. Том и Эйлин Лонерган отправились изучать подводный мир, даже не представляя, что их ждет борьба за выживание под испепеляющим солнцем. В итоге не удалось найти даже их останки.