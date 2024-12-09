Фото, видео: 5-tv.ru

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Более 700 будущих студентов смогли пообщаться с преподавателями университета и проверить свои знания.

В Центральном университете прошел День открытых дверей, на который собрались старшеклассники, мечтающие создавать инновации для науки и бизнеса. Организаторы мероприятия рассказали гостям, как можно поступить в вуз, устроиться на оплачиваемую стажировку в крупную компанию и построить успешную карьеру.

«Можно получить грант Центрального университета на обучение, который покрывает частично или полностью обучение в Центральном университете. Эти отборы проводим сейчас. Прошел уже хакатон. Будет еще олимпиада ДАНО и IT-каникулы. Это большое количество разных мероприятий. Ребята участвуют в них и зарабатывают себе грант на обучение», — сообщил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Основные направления обучения в Центральном университете — «разработка», «искусственный интеллект», «бизнес и аналитика». Абитуриентов, которые стремятся освоить эти передовые специальности, в Центральном университете начинают отбирать уже за год-два до поступления. Причем, на этих олимпиадах и конкурсах ребята учатся решать реальные бизнес-задачи вместе с наставниками — экспертами из высокотехнологичных компаний.

«Я думаю поступать на направление, которые связано с искусственным интеллектом, потому что эта тема очень сильно сейчас развивается и очень популярна. Я начал участие в грантовом конкурсе, прошел онлайн-контест и бизнес игру, которые мне дали сорок процентов гранта к обучению», — рассказал абитуриент Василий Давыдов.

На Дне открытых дверей руководители Т-Банка рассказали абитуриентам и студентам еще и о том, как создавался Центральный университет. Чтобы уже со школы готовить квалифицированные кадры для бизнеса. Таких крупных компаний-партнеров, которые охотно берут к себе выпускников, уже более пятидесяти.

«Мы это делаем не только для себя. Для того, чтобы сильные кадры были во всех компаниях. Потому что в здоровой конкуренции в конце концов выигрывает клиент, и будут создаваться новые продукты, будут создаваться инновации», — пояснил глава Т-Банка Станислав Близнюк.

Для абитуриентов прошли тематические сессии, на которых с ними обсудили, какое будущее ждет сферу IT и бизнес-профессии, к строить карьеру со студенческой скамьи, а также ряд других актуальных вопросов. Гости не только могли задать вопросы о своем будущем обучении преподавателям, но и проверить знания, поучаствовав в интеллектуальных играх.

Также в ходе мероприятия рассказали про достижения вуза. Преподаватели Центрального университета в этом году привели к победе команду старшеклассников на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии. В следующем году Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта будет готовить команду к аналогичным соревнованиям в Китае.

«У нас актуальные задания. Актуальные знания, которые нам преподают. Преподаватели гораздо моложе, и с ними гораздо проще коммуницировать. И вообще в принципе команда университета очень крутая», — заявил студент Центрального университета Даниил Ефимов.

По словам представителей Центрального университета, традиция Дней открытых дверей в учебном заведении будет продолжена.