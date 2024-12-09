«Бюджетные возможности регионов»: какое детское питание можно получить бесплатно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Совфеде выделили определенные категории людей.

Детям до шести месяцев полагается бесплатное питание на молочной кухне, а именно адаптированные молочные смеси. Об этом NEWS.ru заявила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

Вторая категория, которой полагается питание — дети с шести месяцев до трех лет. Их родители и опекуны могут получить молоко, кефир, творог, каши, соки и молочные смеси.

«Следующие группы — дети до наступления семи лет из многодетных семей и дети-инвалиды. В случае с ними перечень бесплатных продуктов питания и их количество зависит от бюджетных возможностей регионов. Претендовать на специальное питание имеют право и беременные женщины с момента их постановки на учет, но не ранее 12 недель, а также кормящие матери в течение шести месяцев, если ребенок на грудном вскармливании», — отметила сенатор.

Акушер-гинеколог или врач-педиатр должен рассказать родителям и опекунам, есть ли в определенном населенном пункте молочная кухня и как получить там детское питание. Также с этими вопросами могут помочь в органах соцзащиты.

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