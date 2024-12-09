Переобувка в воздухе: Трамп рассказал о желании Зеленского заключить мир с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Неужели лидер киевского режима наконец-то сдался?

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский* изменил свою риторику касательно конфликта на Украине и готов заключить перемирие с Россией. Об этом пишет американское издание New York Post со ссылкой на эксклюзивную беседу с политиком.

По словам Трампа, к лидеру киевского режима пришло осознание того, что мирные переговоры с Россией неизбежны, а победа Украины на поле боя невозможна.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет мира! Он думает, что пора», — рассказал будущий президент США.

Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как стало известно от различных источников, изначально американский политик принципиально не хотел в очередной раз видеться с бывшим юмористом, однако его смог уговорить президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об открытости РФ к переговорам по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.