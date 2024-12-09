«Гендерный феномен»: как эмоции убивают мужчин

Фото: www.globallookpress.com/ Simon Belcher

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Проблемы с психическим здоровьем нередко становится причиной роста смертности среди представителей сильного пола.

Хронический стресс повышает риск возникновения инфаркта и инсульта у мужчин. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Яушева в беседе с агентством URA.RU.

В России увеличилась смертность среди представителей сильного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Среди причин выявили и умалчивание собственных переживаний.

По мнению эксперта, связывать напрямую подавление эмоций и демографическую проблему не стоит. Однако ухудшение ментального здоровья действительно становится серьезным фактором риска.

«Непрожитые и невыраженные эмоции накапливаются, а постоянное напряжение приводит к хроническому стрессу, который влияет на выработку кортизола», — объяснила Дарья Яушева.

Кортизол является гормоном, который вырабатывается у человека во время стресса. Его избыток в организме приводит ко многим проблемам со здоровьем. Например, к депрессии и ожирению.

Хронический стресс пагубно воздействует на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы. В связи с чем повышается вероятность возникновения гипертонии, инфаркта и инсульта. Ощущение постоянного напряжения также увеличивает риск психосоматических расстройств. Они вызывают нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Яушева отметила, что перечисленные факторы часто наблюдается у тех, кто привык сдерживать эмоции. Именно эта проблема чаще присуще мужчинам.

Все идет из детства?

Психолог выявила несколько причин, объясняющие подавление. Во-первых, в обществе долгое время формировалась культура, приписывающая мужчинам стойкость и независимость. Проявление уязвимости считалось слабостью. Во-вторых, представители сильного пола боятся столкнуться с непониманием, если будут делиться переживаниями. Поскольку их с детства учат быть «настоящими мужчинами».

Эксперт выявила, что это распространено не только в России, но также в Японии, США и Великобритании. У последних, кстати, зафиксирован высокий уровень самоубийства среди мужчин.

«Это скорее гендерный феномен. Но в России он усиливается сочетанием факторов: культурные нормы, недостаток доступных психотерапевтических услуг, низкий уровень психологического образования, социально одобряемые способы «заглушить эмоции» и «снять напряжение», — подчеркнула Яушева.

К слову, в попытке унять душевные терзания человек прибегает к алкоголю. Спиртные напитки приносят лишь временное облегчение, но не решают саму проблему.

Как помочь?

Зачастую мужчины не спешат поделиться переживаниями с близкими, тем более со специалистами. Чтобы подтолкнуть человека говорить об эмоциях, психолог порекомендовала создать поддерживающую среду, в которой проблемы не будут осуждать. Это не быстрый процесс, но даже маленький шаг уже считается большим достижением.

Вместо того, чтобы прямо задать вопросы, к этой теме необходимо подойти более аккуратно. Начать с общих тем или самому начать делиться переживаниями. Это поможет установить контакт с собеседником.

Кроме того, можно ненавязчиво намекнуть, что общение и поддержка могут благоприятно повлиять на самочувствие. Некоторых убеждают прямые доказательства в виде исследований.

Также следует предложить обратиться к специалисту, объяснив, как это решит проблему. Но важно подготовиться и к тому, что мужчина сначала ответит отказом.

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