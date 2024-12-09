Лолита пришла к главному кармическому выводу года и отказалась от вечеринок

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Репутация знаменитости сильно пострадала после скандального мероприятия Ивлеевой.

Певица Лолита Милявская считает, что главный кармический вывод этого года для нее — держаться подальше от вечеринок. Об этом она заявила 5-tv.ru на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги».

«Никаких больше вечеринок!» — не раздумывая, сказала Лолита журналистам.

Логично, ведь репутация Лолиты сильно пострадала, когда она появилась на скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлевой. Практически год назад в московском клубе «Мутабор», следуя дресс-коду, появились полуобнаженные звезды. Среди них оказалась и Лолита.

Ивлеева и другие гости, несмотря на обстановку в стране, выложили в соцсети фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения. У знаменитостей начались проблемы, в том числе, и у исполнительницы хита «На Титанике».

Концерты певицы начали массово отменять, из-за чего она на семь месяцев была вынуждена отойти в тень. Лолита признавалась, что ее жизнь разделилась на «до и после» из-за «отмены». Она даже думала перейти в шансон.

Первое появление артистки состоялось в марте 2024 года на музыкальной премии «Виктории», где зрители увидели и других участников скандальной вечеринки Филиппа Киркорова и Anna Asti. Лолита вновь почувствовала любовь аудитории.

В Новый год певица вступит обновленной, сделав для себя определенные выводы. Не зря 2024 год астрологи называют кармическим, так как он оказался переломным для многих.

Также артистка отметила, что не хайповала ни на какой ситуации, произошедшей в 2024 году, так как для нее главное — это творчество.

«Я вообще не хайпую, потому что я занимаюсь предметом искусства. Это жанр, и это существование на сцене. Поэтому он у вас называется хайпом, а у меня называется: жить по системе Станиславского (театральный режиссер Константин Станиславский — Прим.ред) в придуманном образе», — добавила Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита рассказала о ночных перекусах.