Повышают риски войны: посол Китая в РФ о ядерном оружии США на Филиппинах

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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Комплекс Typho находится всего в 400 километрах от Тайваня.

Оружие США на Филиппинах может угрожать безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил изданию «Известия» китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, развертывание подобных систем в АТР значительно повышает угрозу безопасности и увеличивает риски возникновения конфликтов на территории всей Юго-Восточной Азии.

«Ракетные системы средней дальности представляют собой стратегическое и наступательное вооружение, размещение которых явно сигнализирует о возобновлении холодной войны», — пояснил дипломат.

Американский комплекс Typho находится на острове Лусон из-за учений, однако останется там и после них на неопределенный срок. Лусон располагается всего в 400 километрах от Тайваня. Кроме того, ракеты этой системы способны поразить цели в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и в экономически развитых района Восточного Китая.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что данный комплекс может использовать ядерные боеголовки, что повышает риски ядерной войны в регионе.

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