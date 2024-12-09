Колл-центр прямой линии Путина обработал несколько сотен обращений

Фото: © РИА Новости/Сергей Ильин

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Президент России ответит на вопросы граждан 19 декабря.

Колл-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обработал с момента работы несколько сотен обращений от граждан. Об этом сообщили на одном из федеральных каналов.

Центр приема, который расположен в штабе «Народного фронта», начал работу в ночь на 8 декабря. За это время было обработано несколько сотен вопросов. Прямая линия пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Во время эфира глава государства ответит на сообщения от граждан.

К слову, в 2023 году подведение итогов прошло 14 декабря. С 1 декабря поступило свыше двух миллионов вопросов. Владимир Путин успел ответить на 67. В частности, о СВО, зарплатах, пенсиях, развитии искусственного интеллекта, продолжительности жизни и многом другом.

Готовность номер один: что происходит в кол-центре приема вопросов Путину

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества вручит медали «Золотая звезда» Героям России. На торжественной церемонии, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, ожидается присутствие более 300 гражданских и военных лиц. Также в мероприятии примут участие Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, кавалеры ордена Святого Георгия и полные кавалеры ордена Славы.