«Как большой пельмень»: в Кирове появилась самая необычная новогодняя елка

Фото, видео: 5-tv.ru

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На центральной площади города установили более сотни деревьев, которые украшали мастера со всей страны.

В Кирове появилась самая «гастрономическая» елка России. Город в эти дни принимает новогодний фестиваль. И на одной из центральных улиц установили больше сотни деревьев.

Мастера со всей страны украшали елки игрушками ручной работы, расписными шарами, мандаринами и символами своих регионов. Но самой креативной, по мнению посетителей, стала участница из Тюмени. На ее елке появились… огромные пельмени.

«До революции о нас стихи писали, что Тюмень — это как большой пельмень, большой желудок. Наши купцы пельмени любили, по 150 штук за раз съедали, чего только не было. Поэтому, конечно, это и наше любимое блюдо. И пельменями я решила украсить елочку, получилась она такой гастрономической, очень аппетитной», — рассказала участница фестиваля Марина Сафина.

Чтобы показать традиционную сибирскую кухню, автор идеи всего за одну ночь сшила больше 30-ти пельменей из флисовой ткани. Посетители фестиваля высоко оценили задумку и с удовольствием делали фото на память. А некоторые вовсе решили позаимствовать идею для украшения своей домашней елки.