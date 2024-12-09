Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты проводили раскопки недалеко от Александрии.

Редкую находку сделали египетские археологи недалеко от Александрии. Они обнаружили три сотни древних монет и скульптуру из белого мрамора в царской короне.

Специалисты предположили, что это может быть Клеопатра или одна из египетских принцесс времен династии Птолемеев. Среди находок были также глиняные горшки и сосуды, бронзовые статуэтки и амулет. Там же археологам удалось найти руины храма, который ориентировочно построили в IV веке до нашей эры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в гробнице сына китайского императора было обнаружено 16 тонн древних драгоценностей.