Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры
Фото, видео: 5-tv.ru
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Специалисты проводили раскопки недалеко от Александрии.
Редкую находку сделали египетские археологи недалеко от Александрии. Они обнаружили три сотни древних монет и скульптуру из белого мрамора в царской короне.
Специалисты предположили, что это может быть Клеопатра или одна из египетских принцесс времен династии Птолемеев. Среди находок были также глиняные горшки и сосуды, бронзовые статуэтки и амулет. Там же археологам удалось найти руины храма, который ориентировочно построили в IV веке до нашей эры.
Ранее 5-tv.ru писал, что в гробнице сына китайского императора было обнаружено 16 тонн древних драгоценностей.