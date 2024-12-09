Мародерство и массовые кражи: что творят «мирные протестующие» в столице Грузии

МВД Грузии: с начала протестов в Тбилиси произошло около 60 взломов и ограблений

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всего за время беспорядков в Тбилиси задержали более 400 человек.

Тбилиси охватила «эпидемия» массовых краж и мародерства со стороны митингующих в центре города. Беспорядки начались 28 ноября, и за все это время произошло уже около 60 взломов и ограблений. Такие цифры привели в МВД Грузии.

На митинге, как и последние полторы недели, не обошлось без обстрела фейерверками здания парламента. В грузинском МВД также отметили, что митингующие предусмотрительно скрывают свои лица. Судя по всему, их обучили этому заранее.

Помимо этого, протестующие решили использовать каркас городской елки в своих целях. Они начали вешать на нем фотографии людей, якобы избитых полицейскими. По схожему сценарию действовали и участники украинского Майдана.

Всего за время беспорядков в Тбилиси задержали более 400 человек. Также сообщают, что от действий митингующих пострадали свыше 150 правоохранителей.