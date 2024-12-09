The Washington Post: призывной возраст на Украине могут снизить до 18 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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На таком решении настаивают США из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте.

На Украине задумались о снижении призывного возраста до 18 лет. Об этом пишет The Washington Post.

В этом вопросе на Киев по-прежнему давят США. Из-за катастрофических потерь ВСУ Запад все настойчивее требует отправлять на фронт молодых людей. При этом не уточняют, как вчерашние дети смогут предотвратить поражение киевского режима.

Ожидается, что решение об изменении призывного возраста могут принять уже в ближайшее время. Однако некоторые в Киеве опасаются социального взрыва. В Раде уже начали говорить о якобы компромиссе — снизить возраст призыва до 20 лет.

Но даже это не придаст популярности повальной мобилизации. Особенно остро на нее реагируют украинские матери. Так, недавно женщины устроили митинг в центре Киева. Их требования были просты: четкие сроки службы в ВСУ и демобилизация их мужей и сыновей.

Условия призыва на Украине ужесточили еще весной. С тех пор на мужчин началась настоящая охота — сотрудники ТЦК не раз устраивали рейды на концертах, в торговых центрах и прочих местах скопления людей.