Израильские войска вторглись на территорию Сирии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ayal Margolin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сухопутные подразделения ЦАХАЛ пересекли Голанские высоты и взяли под контроль стратегически важный пост на горе Хермон.

Израильские войска впервые за полвека вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись ситуацией с передачей власти в арабской республике.

Сухопутные подразделения ЦАХАЛ пересекли Голанские высоты — буферную зону на границе — и взяли под контроль стратегически важный сирийский пост на горе Хермон. Как пишет The New York Times, Тель-Авив нарушил границу, которая не менялась с войны 1973 года.

Ранее Израиль начал наносить массированные удары по сирийским объектам с воздуха. ВВС выпустили ракеты по Дамаску и пригородам. Как сообщается, удары пришлись, в том числе по кварталу, где находятся правительственные здания.