Заммэра Ракова рассказала о старте новогодних экскурсий для москвичей старшего поколения

Фото: mos.ru

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Участники серебряного возраста проявляют живой интерес к уникальной истории и архитектуре столицы.

В проекте «Московское долголетие» впервые пройдут тематические новогодние экскурсии по столице для горожан старшего поколения. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Зимний сезон в проекте „Московское долголетие“ начинается с тематических прогулок по городу. В этом году для горожан серебряного возраста впервые пройдут экскурсии, которые позволяют по-новому взглянуть на столицу и узнать о новогодних традициях наших предков», — отметила она.

В «Московском долголетии» впервые пройдут тематические новогодние экскурсии по столице. Фото: mos.ru

На новых программах москвичи старшего поколения погрузятся с помощью профессиональных экскурсоводов в атмосферу наступающего праздника. Например, на маршруте «Новогодняя сказка в Лужниках и на Воробьевых горах» они посетят отделение Новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза в Лужниках, пройдут по Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах и посмотрят на украшенный город с высоты птичьего полета на смотровой площадке у МГУ.

Москвичей серебряного возраста также ждет программа «Новогоднее узорочье Москвы», которая продемонстрирует дворянские усадьбы и расскажет, как их обитатели отмечали праздники. А также участники узнают, где в городе был установлен первый электрический фонарь и жил создатель сада «Эрмитаж».

На экскурсии «Когда зажигаются звезды!» москвичи старшего поколения познакомятся со Спасской и Никольской башнями Московского Кремля, а также прогуляются по Манежной и Театральной площади.

Также пройдут интересные экскурсии «Рождество и Новый год в дореволюционной Москве» и «Новогоднее путешествие в Немецкую слободу».

Помимо этого, традиционно всю зиму участников ждут уличные активности: скандинавская ходьба, гимнастика, общая физическая подготовка, занятия по конькам и лыжам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Третьяковской галерее пройдут новогодние елки для детей участников СВО.