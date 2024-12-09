ФСБ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

Фото, видео: © РИА Новости; пресс-служба ФСБ РФ

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Преступники обманули более 100 тысяч человек в более чем 50 странах и работали в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров, работавшей в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети „колл-центров“, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании „Милтон-групп“ („Milton Group“) Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении службы.

Прикрываясь инвестиционными сделками, колл-центры занимались массовым мошенничеством. За время их работы пострадало более 100 тысяч человек, которые являлись гражданами более 50 государств. Среди них страны ЕС, Великобритания, Канада, Бразилия, Индия, Япония и многие другие.

Эти центры являлись частью международного преступного сообщества. В день доходы от незаконной деятельности могли составлять до одного миллиона долларов. Согласно следствию, руководителей на территории России было двое. Гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д., он задержан. И гражданин Израиля и Грузии Тодва Д., он объявлен в розыск. Кроме того, они в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимной и ложной информации о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.

Всего правоохранительными органами были задержаны 11 руководителей и сотрудников колл-центров. Им предъявлены обвинениям по трем статьям УК РФ: «Организация преступного сообщества», «Мошенничество в особо крупном размере», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела продолжаются.

Ранее 5-tv.ru о том, что в Дагестане сотрудники ФСБ задержали 12 подозреваемых в подготовке теракта.