И он тоже? Рэпера Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

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Согласно документу, преступление было совершенно на вечеринке совместно с P. Diddy, против которого уже подано больше сотни подобных заявлений.

Рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Катер) заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней вместе со своим коллегой P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на иск.

К слову, по делу в качестве подозреваемого проходил P. Diddy. По словам пострадавшей, все произошло на вечеринке в доме Комбоса после премии MTV Video Music Awards (VMA) в Нью-Йорке в 2000 году. Девушке на тот момент было 13 лет. Пострадавшая заявила, что рэперы ее опоили и изнасиловали на глазах еще одной знаменитости.

Сам Jay-Z эти обвинения отрицает. И ответил иском против адвоката Тони Базби, который представляет и других пострадавших в деле P. Diddy.

Картер также публично прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что больше всего переживает о том, как эта ситуация повлияет на его семью, в особенности на детей. Jay-Z опасается, что его старшая дочь уже достаточно большая, чтобы читать СМИ, и ей придется отвечать на вопросы друзей. Также музыкант считает, что по-настоящему виновные должны понести наказание.

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» — сказал Картер.

Если для Jay-Z это первое обвинение, то против его коллеги по творческому цеху P. Diddy было подано уже больше сотни исков в изнасилованиях, как от мужчин, так и от женщин. Часть из пострадавших на момент преступления были несовершеннолетними. Кроме того, рэпер обвиняется в рэкете и торговле людьми в сексуальных целях.

Ранее 5-tv.ru о том, что на P. Diddy подала в суд модельер Брайана Бонголан.