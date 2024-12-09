Голос молодежи: звезды на красной дорожке «Новой песни года»
Фестиваль собрал обладателей самых свежих и нашумевших хитов этого года.
Современная музыка бывает разной, однако объединяет артистов молодого поколения одна общая черта — они попадают в топ-чарты. Несмотря на то, что список «залетевших» иногда шаток, артисты «новой школы» не перестают удивлять своей оригинальностью и талантом.
В какой сфере себя попробовала Ольга Серябкина, как прошел первый большой сольник Люси Чеботиной, довольна ли Нюша годом кармы и почему Ксения Бородина стала закрытой от прессы — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Нюша собственной персоной: артистка призналась, что год кармы поменял в ее жизни многое. Видимо, речь все-таки идет о разводе и переменах во внешности, но это не точно.
1/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Очень надеемся, что Bearwolf продолжит купаться в лучах славы. Предпосылки провала все-таки есть: певица собирается выпустить песню, текст которой совсем не понравился саунд-продюсеру. Или нам ждать очередного хита?
2/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Люся Чеботина и ее любимый цвет — красный. Исполнительница поделилась эмоциями после недавнего сольного концерта в Live Arena. Спойлер: все прошло хорошо. По словам Люси, именно мама подтолкнула её на этот шаг.
3/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
А вот Ксения Бородина со своим, с недавних пор, женихом — Николаем Сердюковым, сегодня была крайне загадочна. Прийти — пришла, а вот подробности про предложение руки и сердца не рассказала.
4/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Чего не скажешь об Ане Покров, она была, как всегда, приветливой. Блогер призналась, что этот год исполнил ее главную мечту — стать актрисой. По словам артистки, теперь предложений об участии в кинокартинах больше. Мечтам же свойственно сбываться, верно?
5/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
У Ольги Серябкиной тоже произошли изменения: в этом году она открыла для себя новую стезю — теперь певица развивается в роли телеведущей. Артистка призналась, что первый мотор для нее был стрессовым.
6/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Записываем, с сегодняшнего дня Adel Veigel — наш коуч по самооценке. Певица честно сказала, что открытием года считает себя и только себя. Ну и кто будет спорить?
7/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Группа RAASA тоже почтила журналистов своим вниманием. Да так почтила, что во время интервью забрала микрофоны у СМИ и общалась только друг с другом. Своеобразные, что тут сказать?
8/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Ирину Нельсон нельзя назвать представителем молодого поколения, однако артистка ничем не уступает, хотя, казалось бы — возраст. Ну серьезно: и выглядит молодо, и энергии много. Кстати об энергии: целых полчаса общалась журналистами, вот настолько много!
9/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Стеснительный и немного закрытый Wallem. Артист признался, что хит «Ее харизма» был написан девушке, в которую он был безответно влюблен. Даже не знаешь: посочувствовать или порадоваться, ведь песня на лидирующих позициях до сих пор.
10/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем