Голос молодежи: звезды на красной дорожке «Новой песни года»

Современная музыка бывает разной, однако объединяет артистов молодого поколения одна общая черта — они попадают в топ-чарты. Несмотря на то, что список «залетевших» иногда шаток, артисты «новой школы» не перестают удивлять своей оригинальностью и талантом.

В какой сфере себя попробовала Ольга Серябкина, как прошел первый большой сольник Люси Чеботиной, довольна ли Нюша годом кармы и почему Ксения Бородина стала закрытой от прессы — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.