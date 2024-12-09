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Гевондян Каринэ

Шоу-бизнес 45

Голос молодежи: звезды на красной дорожке «Новой песни года»

Фестиваль собрал обладателей самых свежих и нашумевших хитов этого года.

Современная музыка бывает разной, однако объединяет артистов молодого поколения одна общая черта — они попадают в топ-чарты. Несмотря на то, что список «залетевших» иногда шаток, артисты «новой школы» не перестают удивлять своей оригинальностью и талантом.

В какой сфере себя попробовала Ольга Серябкина, как прошел первый большой сольник Люси Чеботиной, довольна ли Нюша годом кармы и почему Ксения Бородина стала закрытой от прессы — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Нюша собственной персоной: артистка призналась, что год кармы поменял в ее жизни многое. Видимо, речь все-таки идет о разводе и переменах во внешности, но это не точно.

1/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Очень надеемся, что Bearwolf продолжит купаться в лучах славы. Предпосылки провала все-таки есть: певица собирается выпустить песню, текст которой совсем не понравился саунд-продюсеру. Или нам ждать очередного хита?

2/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Люся Чеботина и ее любимый цвет — красный. Исполнительница поделилась эмоциями после недавнего сольного концерта в Live Arena. Спойлер: все прошло хорошо. По словам Люси, именно мама подтолкнула её на этот шаг.

3/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А вот Ксения Бородина со своим, с недавних пор, женихом — Николаем Сердюковым, сегодня была крайне загадочна. Прийти — пришла, а вот подробности про предложение руки и сердца не рассказала.

4/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Чего не скажешь об Ане Покров, она была, как всегда, приветливой. Блогер призналась, что этот год исполнил ее главную мечту — стать актрисой. По словам артистки, теперь предложений об участии в кинокартинах больше. Мечтам же свойственно сбываться, верно?

5/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

У Ольги Серябкиной тоже произошли изменения: в этом году она открыла для себя новую стезю — теперь певица развивается в роли телеведущей. Артистка призналась, что первый мотор для нее был стрессовым.

6/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Записываем, с сегодняшнего дня Adel Veigel — наш коуч по самооценке. Певица честно сказала, что открытием года считает себя и только себя. Ну и кто будет спорить?

7/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Группа RAASA тоже почтила журналистов своим вниманием. Да так почтила, что во время интервью забрала микрофоны у СМИ и общалась только друг с другом. Своеобразные, что тут сказать?

8/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ирину Нельсон нельзя назвать представителем молодого поколения, однако артистка ничем не уступает, хотя, казалось бы — возраст. Ну серьезно: и выглядит молодо, и энергии много. Кстати об энергии: целых полчаса общалась журналистами, вот настолько много!

9/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Стеснительный и немного закрытый Wallem. Артист признался, что хит «Ее харизма» был написан девушке, в которую он был безответно влюблен. Даже не знаешь: посочувствовать или порадоваться, ведь песня на лидирующих позициях до сих пор.

10/10 ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем