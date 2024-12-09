Домогался до украинских беженок: глава городского совета Эдинбурга лишен поста

Фото: Instagram*/cammyday

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чиновник Кэмми Дэй стал фигурантом скандального полицейского расследования.

Высокопоставленный политик лейбористской партии, 50-летний лидер Эдинбургского городского совета в Шотландии Кэмми Дэй был снят с поста после обнародования информации о его увлечении. Выяснилось, что чиновник атаковал украинских беженок сообщениями сексуального характера в приложениях для знакомств. Одна из жертв домогательств рассказала свою историю журналистам Daily Record.

Две женщины обратились за помощью к правоохранителям, так как самостоятельно не смогли остановить бомбардировки любвеобильного политика. В переписке он задавал сальные вопросы о сексуальных предпочтениях, крайне настойчиво звал на «встречу за вином». Беженки не выдержали давления и отправились в полицию.

«Он нашел меня и подписался на меня в социальных сетях, начал интенсивно лайкать мои истории, отправляя смайлики с поцелуями, особенно когда я публиковала фотографии из спортзала и бассейна», — заявила одна из женщин.

Особенно странным жертве преследования показалась уверенность Дэя в безнаказанности. Он продолжал засыпать ее сообщениями, несмотря на то, что личность его была известна адресату. Более того, после непродолжительного анализа стало понятно, что чиновник интересуется исключительно украинцами. Упорство его пугало, под шквалом посланий женщины уже не знали, как еще отказать, чтобы быть услышанными.

Лейбористская партия заявила о серьезном отношении к жалобам, а они поступали и от коллег Кэмми Дэя. Сейчас лидер эдинбургского городского совета находится в центре полицейского расследования по обвинению в неподобающем поведении, он отстранен от должности до получения соответствующих результатов. Сам чиновник обвинения не комментирует, однако говорит, что не знает, по какому именно поводу ведутся расследования — якобы полицейские с ним еще не связались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховной раде призвали обязать украинок проходить военную подготовку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.