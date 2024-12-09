Звездный состав, эпичный сюжет, любимые герои: чего ждать от фильма «Финист. Первый богатырь»

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Сказочная история русского супергероя — новогодний подарок малышам и их родителям. Увидеть на экранах ее можно уже 1 января 2025 года.

В первый день Нового года в широкий прокат выйдет сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь». Зрителей ждет погружение в мир героических подвигов, невероятных пейзажей и захватывающих дух технологий. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров смог увидеть, как снимают одну из самых ожидаемых премьер будущего года.

Все исконно русское в кадре тесно переплетается с загадочным Востоком. Жаркая Азия на время превратилась в съемочную площадку.

Спецэффекты и графика максимально погружают в атмосферу сказки, захватывающей и порой пугающей. Путешествие первого русского богатыря перенесет зрителей на Восток. Ну а лучшими декорациями для этого стали степи, горы и пески Казахстана. Здесь героя ждут испытания и волшебство. Невероятный мир, где даже верблюды — говорящие!

Джамал — тот самый персонаж, чьи шутки точно разберут на цитаты. На роль был серьезный кастинг. Этот верблюд его честно прошел и теперь кинозвезда.

«По ходу дела съемок мы как-то уже и познакомились с верблюдом, которого зовут Куня. Очень смешное создание. И, мне кажется, у нас вместе с ним получился очень классный тандем», — говорит актер Федор Гамалея.

Величественные барханы и марсианские пейзажи — это, конечно, не то, к чему привык Финист Ясный сокол, богатырю русский лес, да зиму подавай! Но создатели фильма решили иначе. Так их герой раскроется по-новому.

«Нам захотелось каких-то других красок. Восток — это в первую очередь песок, буйство красок в одежде. Все это должно как и поражать героев внутри произведения, так и зрителю перенести это, что мир шире, мир интереснее, мир красочный», — рассказывает креативый продюсер, автор сценария фильма «Финист. Первый Богатырь» Вячеслав Зуб.

Не только красочный, но и захватывающий: пиротехника, детально поставленные драки и экшн-сцены. Динамика, и реалистичность — то, чего долго добивались каскадеры и постановщики сцен.

«Когда мы снимаем, например, с сумасшедшим диким летающим кабаном или с чудищем, у которого супердлинный хвост, нам это все нужно учитывать. Для того чтобы все получилось реалистично и визуальные эффекты были правильно наложены, это требует очень большой подготовки», — отмечает кинопродюсер, разработчик экшнсцен Роберт Кан.

В Казахстане съемки проходили сразу в нескольких локациях. Здесь и сказочные замки, и бескрайние пустыни, и скалы-великаны. А еще изнуряюще жаркие съемочные дни и экстремально холодные ночи.

«Для меня Казахстан открылся. Такой рай на земле. Правда, бывает разница перепада температур, когда снимаем, допустим, ночью, и может пар изо рта идти», — говорит актер Кирилл Зайцев.

На экране — по-настоящему звездный состав. Многие предстанут в необычном для себя амплуа. Юлия Пересильд, например, сыграет Бабу Ягу.

«Я действительно огромное количество лет, ну лет десять, мечтала сыграть в детской сказке. И, конечно, в детской сказке всегда хочется играть персонажа сложного, непростого, коим Баба Яга и является», — признается актриса.

Новый фильм в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). «Финист. Первый богатырь» — это приквел к популярным «богатырским» фильмам, которые выходят с 2021 года. Картина расскажет историю становления главного былинного героя, смешав в одном коктейле прошлое и настоящее.

Сказочная история русского супергероя — новогодний подарок не только малышам, но и их родителям. Увидеть на экранах приключения богатыря зрители смогут уже 1 января.