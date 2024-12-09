Число ИП и самозанятых до 25 выросло до 2,7 миллионов

Фото, видео: www.globallookpress.com

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Молодых предпринимателей привлекают свободные ниши и меры господдержки.

Молодые люди в России все чаще открывают свое дело. Как выяснили «Известия», число ИП и самозанятых до 25 лет увеличилось до 2,7 миллионов.

Это шестикратный рост с момента запуска нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Молодых людей привлекают гранты и меры господдержки. Подогревает интерес и уход из России западных игроков. Предприниматели и самозанятые активно запускают IT-проекты и отечественные бренды одежды.

Также пользуются спросом услуги маркетинга и консалтинга, создание контента и торговля на маркетплейсах. В итоге, примерно пятая часть всех ИП и самозанятых в России — сейчас младше 25-ти. С одной стороны, они быстрее адаптируются к изменениям на рынке. Но в то же время это перетягивает трудовые ресурсы из реального сектора экономики, где ощущается острый дефицит кадров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с жителей России хотят взыскать без суда более 22 миллиардов рублей налоговых долгов. Такой законопроект подготовило Министерство финансов, а правительственная комиссия его одобрила.

Сейчас внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Но с развитием самозанятости он становится актуальным и для граждан.