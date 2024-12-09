В Госдуме предложили ввести недельную блокировку средств от продажи недвижимости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Данная мера должна помочь в борьбе с квартирными мошенниками.

В Госдуме предложили новый способ борьбы с квартирными мошенниками. Все деньги, поступившие на счет от продажи жилой недвижимости, хотят блокировать на неделю, чтобы у покупателей была возможность одуматься и проверить сделку, в случае если есть сомнения в ее законности.

Такой метод поможет защитить тех, кто стал жертвой схемы, получившей название «продавец под влиянием». Так, мошенники представляются сотрудниками силовых органов, и вынуждают жильцов продать квартиру или дом, чтобы якобы помочь следствию. Через некоторое время право собственности обещают восстановить.

Но в итоге граждане остаются и без денег, и без жилья. Статистику подобных преступлений и предложение внести изменения депутаты направили в Центробанк.