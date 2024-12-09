Президент Южной Кореи стал фигурантом уголовного дела

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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3 ноября страна едва не оказалась на грани государственного переворота. Военное положение было отменено через несколько часов после объявления.

Президент Южной Кореи, который 3 декабря ввел в стране военное положение, стал фигурантом уголовного дела. Юн Сок Ель проходит, по крайней мере пока, в статусе «подозреваемого» в подготовке мятежа и злоупотреблении властью. Но, как заявила Демократическая партия, а у нее в парламенте большинство, совсем скоро глава государства будет не подозреваемым, а обвиняемым.

Оппозиция в ближайший четверг вынесет на голосование вопрос о проведении специального расследования. Президенту предъявят подозрение в попытке насильственного захвата власти путем введения военного положения. Заговорщиков, которые пытались совершить переворот, уже активно привлекают к уголовной ответственности. Пока самым высокопоставленным арестованным стал экс-министр нацобороны — Ким Ен Хен. Его подозревают в госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 149 тысяч митингующих собрались возле здания Национального собрания в Сеуле с требованием решения по импичменту президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что 149 тысяч — это неофициальная оценка, тогда как организаторы акции утверждают об одном миллионе участников акции.