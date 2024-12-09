В России отмечают День Героев Отечества

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня чествуют людей, посвятивших себя служению Родине.

Простые ребята ежедневно рискуют жизнью, чтобы выполнить поставленную задачу. И сегодня в России чтят тех, кто прилагает титанические усилия для достижения целей СВО.

В День Героев мы покажем историю бойцов, которые в решающий момент, не задумываясь, встали на защиту родины. Корреспондент «Известий» Алекандр Федорчак — с подробностями.

Это редкий случай, когда Максим Поташев находится здесь, в подразделении. Живет он в основном в окопах, на «передке», говорят боевые товарищи. Поэтому в тыловом блиндаже ничего лишнего: спальный мешок, сменные вещи и трофейный американский автомат М-4, отвоеванный у иностранных наемников под Первым Лиманом в Харьковской области.

«Это были наемники грузинские и польские. Пытались прорваться на технике. Мы их остановили. Много трофеев забрали и вот это натовское оружие», — заявил Герой Российской Федерации Максим Поташев.

Уроженец Карелии в рядах вооруженных сил служит уже 10 лет. Начинал в танковых войсках. На своем танке «Задира», такой позывной дало командование из-за строптивого характера, заходил в Харьков. Но неожиданно именно здесь, на Донбассе, Максима заинтересовало другое направление.

«Я узнал, что такое БПЛА. Никто этим не интересовался, я решил попробовать себя. И начал сам совершенствовать, развивать это направление», — заявил Поташев.

И здесь тоже преуспел настолько, что стал одним из лучших во всей Западной группировке на Купянском направлении — с помощью легкого беспилотника координировал штурмовые группы, корректировал артиллерию и сам уничтожал подразделения врага, с помощью сбросов выкуривал боевиков из лесополос и населенных пунктов, разминировал поля и даже побеждал в воздушных схватках с дронами противника.

Но больше всего «Задира» гордится тем, что первым на СВО начал корректировать танки, которые стреляют из закрытых огневых позиций.

«Я был в бригаде и не слышал, чтобы это на каком-то направлении прям использовалось. Может, это мы первые применили. Применили прям отлично. Оно зарекомендовало себя и показало с хорошей стороны», — отметил Герой России.

За 10 лет в войсках он собрал целую коллекцию наград: три Георгиевских креста, несколько орденов Мужества, медаль «За отвагу». Но прошлое 9 декабря запомнит на всю жизнь. Именно в День Героев Отечества на его парадный мундир, в Георгиевском зале Кремля, золотую Звезду Героя России повесил лично Верховный Главнокомандующий.

«Было страшно, руки потели. Но, когда уже назвали фамилию, начинаю подходить, представляться. Когда он уже пожал руку, после этого у меня все отлегло», — заявил Поташев.

В тыловой зоне «Задира» занимается подготовкой своих подопечных — учит их летать на дронах и помогает совершенствовать оборудование.

В небольшом подземном блиндаже находится самый настоящий многофункциональный кабинет. Это одновременно мастерская, где операторы совершенствуют свои дроны, небольшая выставка трофейных вражеских беспилотников, которые удалось посадить, и небольшой учебный класс. За ноутбуком операторы БПЛА совершенствуют свои навыки полетов на дронах-камикадзе. Для этого даже есть специальное приложение, которое очень похоже на компьютерную игру.

Примеров настоящего героизма настолько много, что на пальцах не сосчитать.

«Родился я в 1997 году, в городе Брянка. В армию я пришел первый раз в 2014 году. Я тогда еще был школьником. Я помню события Майдана. Их идеи, идеологию. „Бандера — батька, Бандера — наш герой. Придем на Донбасс, у нас будет по два раба“ обещали. Меня это в корне не устраивало», — заявил Герой Российской Федерации Алексей Хименко, заместитель командира взвода с позывным «Химик».

Алексей Хименко с юных лет стоял на защите родной луганщины от вооруженных формирований Украины. В 2022-м продолжил это делать уже в рядах российской армии. Сейчас служит в составе Южной группировки войск. Был и сапером, и танкистом, и штурмовиком. Воспоминаний о фронтовой жизни у «Химика» много. Но одно — на всю жизнь.

Это был поселок Бахмутское, города Соледар. Задача стояла — штурм школы. В школе стояли грузины. Я четко помню. Противник предпринял контратаку с применением техники. Это были танки. БМП 1, БМП 2», — вспоминал Хименко.

Одна из боевых машин пехоты вместе с десантом прорвалась к наблюдательному посту, где находился Алексей. Он в одиночку принял бой против группы боевиков.

«Отработал по ним. БМП остановилось, после чего с пулемета добил пехоту, ну как бы прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Меня „затрехсотило“. Порядка восьми осколков в каждую руку вошло», — заявил Герой России.

Раненым он продолжал координировать свое подразделение, которое в итоге освободило школу от грузинских наемников, а потом помогло взять под контроль нашей армии и весь Соледар. За этот подвиг Алексей получил звезду Героя России и буднично продолжил выполнять свой долг — защищать Родину.