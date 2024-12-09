Российские военные вытесняют ВСУ из Курского приграничья

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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По неприятелю удары наносят гаубицы Д-30 и вертолеты Ми-28НМ.

Российские военные выдавливают противника из курского приграничья. На одном из участков фронта расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ. Артиллеристы работают в связке с разведывательными подразделениями. Дроны помогают вычислить вражеские укрытия. После передачи точных координат артиллеристы бьют по тяжелым машинам, укрепрайонам и огневым точкам ВСУ. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут.

«Противник скапливается перед нами — пытаемся его вытеснить. Наши ребята тоже пытаются штурмовать, штурмуют противника, оттесняют», — рапортует командир батареи с позывным «Ангара».

Объекты неприятеля уничтожают, в том числе с воздуха. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28 нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ. Чтобы не попасть под ответный огонь, пилоты выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и вернулись на площадку вылета.