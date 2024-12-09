Выбиты стекла, начался пожар: дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранения получили семь человек, водитель всех доставил в больницу.

Семь человек получили ранения после обстрела ВСУ в Горловке. Киевские формирования атаковали пассажирский автобус. На него направили беспилотник со взрывчаткой.

В автобусе выбиты стекла, кузов поврежден осколками. Водитель сам доставил всех пострадавших в больницу. От удара украинского дрона полностью уничтожен и другой рейсовый автобус. Снаряд попал в газовые баллоны, из-за чего начался пожар. По счастливой случайности в салоне в этот момент людей не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Работают все оперативные и аварийные службы. В светлое время суток проведут подомовой обход.