Посольство РФ в Дамаске работает в штатном режиме

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

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Информации о пострадавших среди россиян не поступало.

Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии. По данным источника в Кремле, Башар Асад вместе с семьей сейчас находятся в Москве, им предоставили убежище.

В МИД России ранее сделали ряд заявлений. Так, угроз нашим военным на базах в Сирии на данный момент нет. Кроме того, Россия принимает все меры для обеспечения безопасности всех наших граждан и находится в контакте со всеми группировками сирийской вооруженной оппозиции, захватившей Дамаск и другие крупные города. Информация о россиянах, которые могли пострадать в результате беспорядков, в посольство нашей страны в Дамаске не поступала.

Башар Асад сложил с себя президентские полномочия и дал указание правительству передать власть мирным путем. Сирийская армия оставила позиции без боя. Министры в Дамаске встретились с представителями оппозиции, которая уничтожает все атрибуты прежней власти: срывают портреты и сносят статуи Башара Асада и его отца.