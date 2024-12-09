«Много трофеев забрали»: как Герой России ввел новую технику использования БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Уроженец Карелии в рядах Вооруженных сил служит уже 10 лет.

Герой России Максим Поташев рассказал корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку, как ввел новую технику использования БПЛА в российских войсках в зоне специальной военной операции (СВО). По словам военнослужащего, он придумал корректировать танки, которые ведут огонь из закрытых огневых позиций.

«Не слышал, чтобы это на каком-то направлении использовалось. Может, это мы первые применили. Применили отлично. Оно зарекомендовало себя и показало с хорошей стороны», — объяснил Герой России.

Уроженец Карелии в рядах Вооруженных сил служит уже 10 лет. Начинал в танковых войсках, и уже через пару лет начал представлять Россию на соревнованиях по танковому биатлону.

На своем танке «Задира» Поташев заходил в Харьков. Однако неожиданно на Донбассе Максима заинтересовало другое направление.

«Я узнал, что такое БПЛА. Никто этим не интересовался, я решил попробовать себя. И начал сам совершенствовать. Развивать это направление», — заявил Поташев.

И здесь тоже преуспел настолько, что стал глазами всей Западной группировки на Купянском направлении. С помощью легкого беспилотника координировал штурмовые группы, корректировал артиллерию и сам уничтожал целые подразделения врага.

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