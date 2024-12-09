«Она никто»: Лерчек ответила на оскорбления Мамаевой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Оказавшись в условиях реалити-шоу, рэпер Natan забыл про жену и принялся крутить любовь с Чекалиной и певицей Бьянкой. Другие участники наглости не стерпели и молчать не стали.

Интрижка с рэпером Алишером Мирзохоновым, более известным как Natan, на реалити-шоу обернулась неприятными последствиями для блогера Валерии Чекалиной. Вскоре после съемок Лерчек получила обвинения в мошенничестве. Сейчас она под домашним арестом, а публика перемывает ей кости. Комментирует личную жизхнь блогера и экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана.

Она устроила настоящий скандал и при всех принялась оскорблять Чекалину и ее несвободного кавалера. Для Мамаевой измена — мощный триггер, ведь бывший изменяд ей с испанкой Ирен Гарсия Морено, а потом женился на ее подруге Надежде Санько, а также пожадничал при определении алиментов на ребенка. В общем, зацепили за больное.

«Мы все это видим, у тебя тут роман с Лерчек, а дома жена ждет. А ты жене не врешь? Ты обманываешь свою жену на глазах у миллионов людей. И когда это увидит твоя жена, это такой удар ниже пояса твоей семье, матери твоего ребенка», — сказала Алана рэперу.

Natan изо всех сил пытался оправдаться, а его пассия скромно молчала. Когда Мамаева продолжила оскорбительную тираду, Лерчек не выдержала.

«Она никто, чтобы раскрывать свой грязный рот!» — заявила она.

Несмотря на осуждение, рэпер и блогер продолжили свои любовные игрища, а вскоре Natan переключился на другую участницу, певицу Бьянку (Настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прм. ред.). И снова поцелуи, объятия и страсти через край. Как ранее писал 5-tv.ru, жена артиста публично бросила. Как же отреагировала Лерчек на выходку любовника?