ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

Фото: © РИА Новости

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Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Работают все оперативные и аварийные службы. В светлое время суток проведут подомовой обход.

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 8 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.