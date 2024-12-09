ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом
Фото: © РИА Новости
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Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Работают все оперативные и аварийные службы. В светлое время суток проведут подомовой обход.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 8 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.