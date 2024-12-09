ЦБ планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном в конце 2025 года

Центробанк анонсировал выпуск обновленной банкноты в одну тысячу рублей к концу 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Все зависит от завершения нескольких этапов.

Центробанк планирует выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце следующего года. Около 300 тысяч человек уже проголосовали за понравившийся им вариант. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ЦБ Сергей Белов. Он отметил, что все зависит от завершения нескольких этапов.

В первую очередь готовится концепция дизайна, затем — эскизный проект. Далее необходимо подготовиться к производству, изготовить печатный проект, и только после этого очередь дойдет до печати тиража.

Сергей Беглов отметил, что проголосовать можно будет до 12 декабря. То, каким будет итоговый дизайн банкноты, установит совет директоров Банка России.

Зампред ЦБ также добавил, что на сегодняшний день планов по разработке десятитысячной купюры нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили инвестировать в самую дорогую монету страны. Центробанк выпустил новую золотую серию с Георгием Победоносцем.

Монета номиналом в десять тысяч рублей, ее вес — одна тысяча граммов, а по стоимости она превысит десять миллионов рублей. Ценности добавляет еще и то, что их всего выпустят сто штук.

Вторая монета номиналом 200 рублей — весом чуть более 31 грамма и тиражом в десять тысяч штук. Купить их можно, например, в «Гознаке».