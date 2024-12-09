«Судьба бьет больно»: Джиган объяснил, зачем наказал маленького сына палкой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Детям артиста пришлось ощутить на себе новые методы воспитания.

Многодетная семья рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) осваивает новые методы воспитания с помощью палки. Первым «выпросил» у папы наказание четырехлетний Давид, и это событие артисту никак не могут простить его поклонники. В шоу комика Павла Воли исполнитель объяснил, почему пытался отлупить наследника под прицелами камер.

Недавно Джиган с женой Оксаной Самойловой, тремя дочками и маленьким сыном принял участие в реалити-шоу. В рамках проекта они обменялись домами с простой деревенской семьей из Вологодской области. Освоились знаменитости, стоит отметить, быстро и благополучно, отпрыски тут же нашли себе интересные занятия. Но без нарушений дисциплины не обошлось.

По словам Джигана, на шоу не присутствовала няня, а малыш Давид еще никогда не оставался без присмотра. И тут же побежал калечить себя разного рода «оружием», коего в деревне полно — вилами, топорами и граблями. С одним из топоров мальчик даже заигрался и начал носить с собой, чем сильно обеспокоил отца. И рэпер решил преподать непослушному сыну, игнорирующему замечания, взрослый урок.

«Я его не бил, потому что гораздо страшнее, когда ты просто пугаешь. Я ему сделал „тык“ и все. Это то, через что должен пройти каждый мужчина. Он должен понимать, что судьба бьет больно. Лучше это объяснит папа, чем какой-то другой человек», — оправдался Джиган.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012-м. Годом ранее родилась их старшая дочь Ариела, после чего наследники стали появляться раз в три года. Несмотря на звездный статус, родители не слишком балуют ребят. У них действительно много денег, но дорогих брендов и прочих предметов роскоши они не дарят. Как ранее писал 5-tv.ru, в семье применяются и строгие наказания, однако, по словам Самойловой, детей никогда не унижали и не учили уму-разуму с помощью ремня.