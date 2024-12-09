На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошел пожар

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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120 человек вывели на поверхность.

В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Отмечается, что инцидент произошел на шахте в Калтанском городском округе. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам.

На месте работают 44 специалиста, девять единиц техники МЧС России, а также шесть отделений горноспасателей. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека получили ожоги в результате чрезвычайного происшествия в салоне сотовой связи в Москве. Источник рассказал, что в помещении раздался хлопок. Инцидент произошел в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Из помещения в экстренном порядке эвакуировали посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар разгорелся в банном комплексе в Самарской области. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в банном комплексе горят основное здание и надворные постройки. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров. На месте работало более 70 специалистов и 21 единица техники.