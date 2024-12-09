Блокируют и шантажируют: мошенники начали взламывать аккаунты Apple ID россиян

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Пользователям приходят письма якобы от сотрудников Apple, которые требуют повторного подтверждения личности.

Мошенники и вымогатели атакуют аккаунты Apple ID россиян, представляясь сотрудниками компании Apple, и крадут учетные записи. Пользователи получают письма с требованием заново войти в систему и подтвердить личность, к ним прилагается фейковая ссылка на iCloud. Выглядит достоверно, полностью совпадает с оригиналом. Перейдя по ней, юзеры попадают на сайт аферистов, а те в свою очередь меняют пароли и почтовые адреса для их сброса. Об этом, а также методах защиты сообщается в материале «Известий».

В конце этой цепочки пользователь остается без личных данных, недоступными становятся весь облачный контент, покупки и другая информация. Многие россияне давно пользуются техникой Apple и активно пополняют облачное хранилище, для них потеря может оказаться действительно серьезной. На это и рассчитывают мошенники. После они начинают шантажировать или требовать выкуп за разблокировку аккаунта.

Кроме того, под угрозой оказываются и сами данные о владельце устройства, а также его переписки, фото и видео-контент. Их злоумышленники могут использовать для более детальной проработки жертвы и с нанесением таргетированной атаки. В письмах они периодически предлагают поучаствовать в розыгрыше или зарегистрироваться по ссылке для получения бонусов. И снова крадут введенную информацию.

Эксперты по кеибербезопасности знают об описанной схеме уже несколько лет, она появилась примерно в одно время с Apple ID. Чтобы избежать взлома, они рекомендуют игнорировать все сомнительные письма и просьбы перейти на неизвестные ресурсы, а также ничего не скачивать из непроверенных источников. Особенно, если послания помечены подписью «очень важно» — один из признаков обмана. Этих простых правил безопасности достаточно в большинстве случаев.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники слили в сеть интимные фото певицы Анны Asti.