Гаубицы Д-30 уничтожили пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пулеметные точки и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Также была уничтожена живая сила ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты гаубиц Д-30 регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.