«Порядка восьми осколков в каждую руку вошло»: как Герой России освобождал школу в Соледаре

Фото, видео: 5-tv.ru

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Алексей Хименко в одиночку принял бой против группы наемников.

Герой России Алексей Хименко в одиночку отбился от группы боевиков и помог освободить от грузинских наемников школу в Соледаре. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.

По словам Хименко, перед российскими войсками стояла задача — штурмовать здание школы, где находились боевики. Противник начал контратаку, и одна из боевых машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантниками прорвалась к позиции, где находился Алексей.

«В школе стояли грузины. Я четко помню. Противник предпринял контратаку с применением техники. Это были танки. БМП 1, БМП 2», — вспоминал Герой Российской Федерации, командир взвода Алексей Хименко.

Одна из боевых машин пехоты вместе с десантом прорвалась к наблюдательному посту, где находился Алексей. Он в одиночку принял бой против группы боевиков.

«Отработал по ним. БМП остановилось, после чего с пулемета добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Меня «затрехсотило», — вспоминает боец.

Раненый, он продолжал координировать свое подразделение, которое в итоге освободило школу от грузинских наемников, а позднее помогло взять под контроль российсклой армии весь Соледар. За этот подвиг Алексей получил звезду Героя России и буднично продолжил выполнять свой долг — защищать Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества вручит Героям России медали «Золотая звезда».