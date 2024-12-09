«Я переживала настоящий кошмар»: мошенники слили в сеть интимные фото Анны Asti

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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По словам знаменитости, ее с супругом Станиславом Юркиным полгода терзали шантажисты.

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, стала жертвой мошенников — в сеть попали ее откровенные фотографии и видео эротического характера, на котором она запечатлена с неизвестным мужчиной. Снимки, по словам звезды, она отправляла мужу Станиславу Юркину, а видеоролик не имеет к ней никакого отношения. Артистка пожаловалась на грубое нарушение границ ее частной жизни и попытку подорвать репутацию.

«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромные суммы. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — написала Дзюба в личном блоге.

Исполнительница подчеркнула, что скандал не сказался на ее отношениях с мужем. Влюбленные вместе проходят испытание, которое вызывает массу неприятных переживаний. Они просят поклонников и журналистов об уважении и призывают прекратить распространение компромата. Фанаты отвечают сотнями сообщений со словами поддержки и желают злоумышленникам справедливого законного наказания. Многие отмечают, что на слитых кадрах Анна выглядит великолепно, и стыдиться ей, не желавшей такой славы, нечего.

«Все-таки я тоже человек, и для того чтобы не сойти с ума от этого ужаса, мне очень важна ваша поддержка», — добавила певица.

Анна Asti вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Свадьба не раз откладывалась из-за пандемии, а также из-за гастролей невесты. Заключив брак в столице, пара отправилась в путешествие. Этой весной они поселились в новом доме в Подмосковье, который оценивается в 47 миллионов рублей. Asti признавалась, что мечтает родить любимому двух дочерей.

Тем временем публика активно обсуждает другой скандал в российском шоу-бизнесе. Главным героем выступает рэпер Алишер Мирзохонов, известный как Natan, которому приписывают романы с Валерией Чекалиной (Блогер Лерчек. В данный момент находится под домашним арестом в связи с обвинением в мошенничестве. — Прим. ред) и Татьяной Липницкой (Певица Бьянка. — Прим. ред.). Жаркие поцелуи с обеими на реалити-шоу стали достоянием общественности, исполнителя публично бросила жена. Ранее 5-tv.ru выяснял, удалось ли рэперу добиться прощения.