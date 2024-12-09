Захарова: Reuters стоит опровергнуть свой фейк о гибели Асада

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Официальный представитель МИД России осудила публикацию, назвав ее примером распространения фейковых новостей.

Мария Захарова в ироничной манере поинтересовалась, опровергнет ли Reuters сообщение о гибели Башара Асада.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — отметила официальный представитель МИД России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника в Сирии сообщало о «большой вероятности смерти Асада» из-за необычного передвижения самолета, который, по их информации, перевозил экс-президента страны. Сообщалось, что воздушное судно пропало с радаров, в связи с чем агентство предположило, что Асад погиб в авиакатастрофе. Позднее текст изменили на сообщение о том, что «агентство не может подтвердить, кто был на борту».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей находится в Москве. Перед тем, как оставить свой пост, он провел переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.