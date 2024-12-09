Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

Президент Республики Сербской Додик готовится к операции на пищеводе и желудке

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Сейчас его состояние стабильно.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, президент Республики Сербской Милорад Додик госпитализирован, его ждет операция. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

«Додик был обследован 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде из-за острой боли, после чего был госпитализирован. Согласно первому диагнозу, за необходимой подготовкой последует операция на пищеводе и желудке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общественность будет своевременно информироваться о состоянии здоровья Додика. На данный момент оно оценивается врачами как стабильное. Иные подробности не приводятся.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Додик заявил, что президент РФ Владимир Путин является национальным достоянием России и свободного мира. Лидер Сербской Республики также рассказал о «феноменальной» встрече с Путиным и партнерских отношениях между двумя государствами.